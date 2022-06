Decreto carburanti - Il governo proroga il taglio delle accise

(Di venerdì 24 giugno 2022) Con uncongiunto dei ministri dell'Economia efinanze, Daniele Franco, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ilhato fino al prossimo 2 agosto ilsuientrato in vigore a fine marzo. Viene così nuovamente rimandata la scadenza dello sconto di 30 centesimi al litro, attualmente in vigore per benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione, che era già stata rinviata prima al 2 maggio e, successivamente, all'8 luglio. Il provvedimento serve per contrastare il caroche, solo due giorni fa, ha visto un nuovo incremento dei prezzi alla pompa.

