De Ligt-Juventus, rischio rottura: quattro squadre di Premier League sul difensore olandese (Di venerdì 24 giugno 2022) Il calciomercato regala sempre grosse emozioni. I tifosi della Juventus non hanno fatto in tempo a festeggiare, in attesa dell’annuncio ufficiale, il ritorno di Paul Pogba che rischiano di perdere Matthijs De Ligt. Il forte difensore olandese, infatti, sarebbe finito nel mirino dei top club di Premier League vista la difficoltà a trovare un rinnovo con il club bianconero. Gli esperti Sisal, nonostante la Juventus rimanga la prima opzione a 2,00 forte anche di un contratto che scade nel 2024, vedono però tante insidie arrivare dall’Inghilterra a cominciare dal Chelsea che ha perso una colonna come Rudiger. Stamford Bridge è pronto ad accogliere il tulipano vista la quota di 3,50. Attenzione però a vecchie e consolidate amicizie. Erik ten Hag è il nuovo allenatore del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) Il calciomercato regala sempre grosse emozioni. I tifosi dellanon hanno fatto in tempo a festeggiare, in attesa dell’annuncio ufficiale, il ritorno di Paul Pogba che rischiano di perdere Matthijs De. Il forte, infatti, sarebbe finito nel mirino dei top club divista la difficoltà a trovare un rinnovo con il club bianconero. Gli esperti Sisal, nonostante larimanga la prima opzione a 2,00 forte anche di un contratto che scade nel 2024, vedono però tante insidie arrivare dall’Inghilterra a cominciare dal Chelsea che ha perso una colonna come Rudiger. Stamford Bridge è pronto ad accogliere il tulipano vista la quota di 3,50. Attenzione però a vecchie e consolidate amicizie. Erik ten Hag è il nuovo allenatore del ...

Pubblicità

romeoagresti : La #Juventus è pronta a spingere per il rinnovo di #DeLigt // Juventus are set to push for De Ligt's extension ??????… - forumJuventus : (Cds) 'Juventus: nodo De Ligt, fumata grigia per il rinnovo. Scontro sulla clausola, la Premier League guarda con i… - calciomercatoit : ?? #Juventus e #DeLigt ai ferri corti, la #PremierLeague ci prova subito: il #Chelsea prova ad inserire #Werner o… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #DeLigt può lasciare la #Juventus: lo strappo è troppo netto #24giugno - fanpage : #DeLigt può lasciare la #Juventus: lo strappo è troppo netto #24giugno -