De Ligt | il nuovo Pogba della Juventus

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 giugno 2022) Che Matthijs Defosse di passaggio allae nel calcio italiano non è una novità: lo aveva lasciato intendere con la solita franchezza Mino Raiola quando, nell'estate 2019, aveva portato il capitano giovanissimo dell'Ajax a Torino considerandola una tappa importante del suo processo di crescita. Non la tappa finale. Ora che il primo ciclo di Dein bianconero si va esaurendo, al pari di un contratto ricco e che scade nel giugno 2024, il nodo è tornato al pettine con un finale che non piace ai nuovi dirigenti bianconeri ma che può comunque rappresentare una via d'uscita ragionevole per il club. Pagato tantissimo per strapparlo alla concorrenza del Barcellona (85 milioni il costo storico), stipendiato da top alle spalle del solo Cristiano Ronaldo (8 più bonus fino ad arrivare a 12), oggi Deè un ...