Dall’Inghilterra | Ronaldo Dall’Inghilterra | Ronaldo resta al Manchester United al Manchester United

(Di venerdì 24 giugno 2022) Nessuna valutazione in corso sul futuro di Cristianoche nella prossima stagione giocherà colsotto la guida di Ten Hag. Ne sono sicuri gli esperti di mercato di Sky Sports UK, che smentiscono la notizia pubblicata oggi dal quotidiano portoghese Record su una partenza imminente. CR7 è atteso a Carrington per il raduno dei red devils e lui non prende in considerazione l’idea di una cessione. Nella scorsa stagione ha messo a segno 24 gol in 38 presenze. SportFace.