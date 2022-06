Dalla zona rossa all'isolamento. Come sono cambiati (e come leggere) i numeri della pandemia (Di venerdì 24 giugno 2022) I numeri, e la curva del contagio, tornano a salire. Una tendenza già emersa in settimana, con i casi che superano i 50 mila quotidiani ormai da qualche giorno – e un picco di oltre 62mila il 21 giugno, come non si vedeva da fine aprile – che trova conferma “ufficiale” nel consueto monitoraggio del venerdì: oggi, dicono l'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute, l'indice di trasmissibilità del virus Rt, calcolato sui casi sintomatici, torna a superare la soglia epidemica attestandosi a 1.07, rispetto allo 0,84 della scorsa settimana. Vuol dire che ogni positivo mediamente contagia un'altra persona, o almeno questo è quanto accaduto nell'intervallo tra l'1 e il 14 giugno, quello preso in esame per l'elaborazione. Una fotografia più precisa, o quanto meno più legata alla stretta ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 giugno 2022) I, e la curva del contagio, tornano a salire. Una tendenza già emersa in settimana, con i casi che superano i 50 mila quotidiani ormai da qualche giorno – e un picco di oltre 62mila il 21 giugno,non si vedeva da fine aprile – che trova conferma “ufficiale” nel consueto monitoraggio del venerdì: oggi, dicono l'Istituto superiore di sanità e il ministeroSalute, l'indice di trasmissibilità del virus Rt, calcolato sui casi sintomatici, torna a superare la soglia epidemica attestandosi a 1.07, rispetto allo 0,84scorsa settimana. Vuol dire che ogni positivo mediamente contagia un'altra persona, o almeno questo è quanto accaduto nell'intervallo tra l'1 e il 14 giugno, quello preso in esame per l'elaborazione. Una fotografia più precisa, o quanto meno più legata alla stretta ...

