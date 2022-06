Dadone | Tanti grazie da ragazzi durante Neet working tour

(Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "C'avete dato una grande mano nelle piazze italiane a creare una Fiera del lavoro e vi ringrazio per questo". Così Fabiana, ministra per le Politiche giovanili, intervenendo al Festival del lavoro a Bologna promosso dai consulenti del lavoro e parlando del. "Molti deiche hanno partecipato a questo talk nelle piazze italiane ci hanno dettoperché delle possibilità di ingresso" al lavoro "effettivamente ci sono, ma che loro non conoscono, manca appunto l'orientamento, hanno bisogno di una guida", ha concluso.

