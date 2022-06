Da Carmen Consoli ai Modena City Ramblers: ecco il 25° “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” (Di venerdì 24 giugno 2022) ROVIGO – È davvero ricco e composito il cartellone della 25a edizione di “Voci per la libertà”, il festival che unisce musica e diritti umani a fianco di Amnesty International. Molti i protagonisti: da Carmen Consoli (vincitrice del Premio Amnesty International Italia nella sezione Big) a ospiti di rilievo come Modena City Ramblers, Tonino Carotone e Casadilego; da alcuni degli artisti emergenti più rappresentativi delle passate edizioni del festival come Blindur, Do’Storieski, Assia Fiorillo e Adriana, agli otto semifinalisti in concorso quest’anno per il Premio Amnesty Italia nella sezione Emergenti. Sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival musicale che chiama a raccolta ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 giugno 2022) ROVIGO – È davvero ricco e composito il cartellone della 25a edizione di “per la”, il festival che unisce musica e diritti umani a fianco diInternational. Molti i protagonisti: da(vincitrice del PremioInternational Italia nella sezione Big) a ospiti di rilievo come, Tonino Carotone e Casadilego; da alcuni degli artisti emergenti più rappresentativi delle passate edizioni del festival come Blindur, Do’Storieski, Assia Fiorillo e Adriana, agli otto semifinalisti in concorso quest’anno per il PremioItalia nella sezione Emergenti. Sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival musicale che chiama a raccolta ...

Pubblicità

amnestyitalia : Torna @vocixlaliberta: sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival music… - Lopinionista : Da Carmen Consoli ai Modena City Ramblers: ecco il 25° “Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty”… - AmnestyCuneo : RT @amnestyitalia: Torna @vocixlaliberta: sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival musicale h… - TreTsun : RT @amnestyitalia: Torna @vocixlaliberta: sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival musicale h… - vocixlaliberta : RT @amnestyitalia: Torna @vocixlaliberta: sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival musicale h… -