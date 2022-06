Crisi idrica a Ponza, la promessa di Acqualatina: “Potenzieremo l’impianto” (Di venerdì 24 giugno 2022) Ponza – L ‘incontro, tra il Direttore tecnico Operativo, il Responsabile del Servizio delle acque reflue di Acqualatina e il sindaco Ambrosino, si è tenuto mercoledì scorso presso la sede comunale. Già il giorno successivo alla sua elezione, il Sindaco Ambrosino, aveva prontamente richiesto un incontro, urgente e improrogabile, con i vertici della Società Acqualatina per discutere delle criticità, a medio e lungo termine, che l’isola si trova ad affrontare ormai da troppo tempo. Ricordiamo che la società Acqualatina ha preso in gestione il servizio idrico integrato nel 2016 e che, attualmente, l’isola di Ponza è servita da due impianti per il trattamento delle acque reflue, uno posto in località Giancos e l’altro in località Le Forna. Per fronteggiare le evidenti problematiche che affliggono l’isola ed ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– L ‘incontro, tra il Direttore tecnico Operativo, il Responsabile del Servizio delle acque reflue die il sindaco Ambrosino, si è tenuto mercoledì scorso presso la sede comunale. Già il giorno successivo alla sua elezione, il Sindaco Ambrosino, aveva prontamente richiesto un incontro, urgente e improrogabile, con i vertici della Societàper discutere delle criticità, a medio e lungo termine, che l’isola si trova ad affrontare ormai da troppo tempo. Ricordiamo che la societàha preso in gestione il servizio idrico integrato nel 2016 e che, attualmente, l’isola diè servita da due impianti per il trattamento delle acque reflue, uno posto in località Giancos e l’altro in località Le Forna. Per fronteggiare le evidenti problematiche che affliggono l’isola ed ...

