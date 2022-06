Crisi energetica: a luglio un piano Ue straordinario. Von der Leyen: «Per evitare frammentazioni e ritorno ai combustibili fossili» (Di venerdì 24 giugno 2022) A luglio, la Commissione Europea presenterà un piano per ridurre la domanda energetica dell’Unione. Ne ha dato l’annuncio la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a margine del Consiglio europeo: «Lavoreremo con i Paesi per evitare frammentazioni e il ritorno ai combustibili fossili», ha specificato. La richiesta è arrivata dal Consiglio europeo, che «invita ad adottare tutte le misure appropriate per assicurare un più stretto coordinamento energetico tra gli Stati membri». Tra i provvedimenti non verrà al momento incluso un tetto comune al prezzo del gas, da tempo promosso dal premier italiano Draghi. Al termine del vertice si sono espressi anche lo stesso Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron, anche lui a ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) A, la Commissione Europea presenterà unper ridurre la domandadell’Unione. Ne ha dato l’annuncio la presidente della Commissione Ursula von dera margine del Consiglio europeo: «Lavoreremo con i Paesi pere ilai», ha specificato. La richiesta è arrivata dal Consiglio europeo, che «invita ad adottare tutte le misure appropriate per assicurare un più stretto coordinamento energetico tra gli Stati membri». Tra i provvedimenti non verrà al momento incluso un tetto comune al prezzo del gas, da tempo promosso dal premier italiano Draghi. Al termine del vertice si sono espressi anche lo stesso Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron, anche lui a ...

