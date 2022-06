Crisi del grano, spiragli di accordo. Il ministro turco Akar: «Consenso tra le parti per corridoi» (Di venerdì 24 giugno 2022) Si intravede qualche spiraglio sulla Crisi del grano dovuta all’invasione russa in Ucraina: il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha affermato che è stato trovato un «Consenso generale» tra Mosca e Kiev per sbloccare l’esportazione del cereale dai porti ucraini. «È stato raggiunto un Consenso generale sulla creazione di un centro a Istanbul per le operazioni e la gestione sicura e ininterrotta di questa attività da parte di soldati turchi, russi e ucraini insieme, oltre che con l’Onu», ha fatto sapere Akar, come riporta Hurriyet, precisando che «nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi positivi e si potranno adottare misure concrete». Dopo il fallimento del vertice Lavrov-Cavusoglu ad Ankara per lo sblocco dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Si intravede qualcheo sulladeldovuta all’invasione russa in Ucraina: ildella DifesaHulusiha affermato che è stato trovato un «generale» tra Mosca e Kiev per sbloccare l’esportazione del cereale dai porti ucraini. «È stato raggiunto ungenerale sulla creazione di un centro a Istanbul per le operazioni e la gestione sicura e ininterrotta di questa attività da parte di soldati turchi, russi e ucraini insieme, oltre che con l’Onu», ha fatto sapere, come riporta Hurriyet, precisando che «nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi positivi e si potranno adottare misure concrete». Dopo il fallimento del vertice Lavrov-Cavusoglu ad Ankara per lo sblocco dei ...

