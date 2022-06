Criscito da pelle d’oca | la lettera d’addio al Genoa

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 giugno 2022) La stagione 2021/22 di serie A ha segnato per iluna delle pagine più negative della sua storia, ma anche nel fallimento ci sono degli aspetti che valorizzano un calcio oramai dimenticato, romantico, e segnato da grandi uomini prima che grandi calciatori. Domenicoè sicuramente una delle poche ed ultime bandiere rimaste nel calcio attuale, le parole scritte nella suasul suo profilo Instagram, nei confronti della squadra che l’ha consacrato tra i grandi sono piene di amore.“Caro, le nostre strade devono dividersi ancora una volta purtroppo, ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c’è niente da fare i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore, ho gioito, lottato, sofferto per ...