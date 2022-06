Covid oggi Italia, Rezza: “Rt cresce, usare mascherina e fare quarta dose” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Covid in Italia oggi circola ‘velocemente’, l’indice Rt sale. Nonostante i contagi, i ricoveri in ospedale sono sotto la soglia critica. E’ il quadro che il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, delinea nel videomessaggio di commento ai dati settimanali della cabina di regia sull’andamento epidemiologico Covid-19 “Data l’elevata velocità di circolazione virale, è bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione del virus utilizzando le mascherine, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone. Allo stesso tempo – ribadisce – si possono proteggere le persone più fragili e più anziane con un ulteriore dose di vaccino booster”. Questa settimana l’indice “Rt è decisamente in crescita, attestandosi a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilincircola ‘velocemente’, l’indice Rt sale. Nonostante i contagi, i ricoveri in ospedale sono sotto la soglia critica. E’ il quadro che il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, delinea nel videomessaggio di commento ai dati settimanali della cabina di regia sull’andamento epidemiologico-19 “Data l’elevata velocità di circolazione virale, è bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione del virus utilizzando le mascherine, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone. Allo stesso tempo – ribadisce – si possono proteggere le persone più fragili e più anziane con un ulterioredi vaccino booster”. Questa settimana l’indice “Rt è decisamente in crescita, attestandosi a ...

