Covid oggi Italia, le Regioni a rischio alto (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9 le Regioni/pa classificate a rischio alto Covid per la presenza di molteplici allerte di resilienza: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. Due di queste (Marche e Umbria) sono ad alta probabilità di progressione. Nessuna regione/pa del Paese è classificata a rischio basso. Le 12 a rischio moderato sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19 in Italia, della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9 le/pa classificate aper la presenza di molteplici allerte di resilienza: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. Due di queste (Marche e Umbria) sono ad alta probabilità di progressione. Nessuna regione/pa del Paese è classificata abasso. Le 12 amoderato sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento di-19 in, della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. L'articolo proviene da...

Pubblicità

AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - RaiNews : Gli attualmente positivi sono 678.178, quindi 25.606 in più nelle ultime 24 ore - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Covid. Decessi. Oggi 51 ... stesso giorno di un anno fa 28. ... poveri No Vax ... perchè sono No Vax ... vero?! - telodogratis : Covid oggi Italia, 55.829 contagi e 51 morti: bollettino 24 giugno -