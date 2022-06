Covid oggi Italia, Iss: salgono Rt, incidenza e terapie intensive (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Contagi Covid in Italia e ricoveri: salgono Rt, incidenza, terapie intensive e occupazione nei reparti ordinari. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19 in Italia, della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. RT – Nel periodo 1-14 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), in aumento rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la soglia epidemica: è pari a 1,16 (1,11-1,21) al 14 giugno, contro il valore di 0,95 (0,91-1) al 7 giugno. incidenza – ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Contagiine ricoveri:Rt,e occupazione nei reparti ordinari. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento di-19 in, della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. RT – Nel periodo 1-14 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici diè stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), in aumento rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la soglia epidemica: è pari a 1,16 (1,11-1,21) al 14 giugno, contro il valore di 0,95 (0,91-1) al 7 giugno.– ...

