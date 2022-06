Covid: Nursing Up, +6.500 sanitari infettati in 5 giorni, aumento del 68% (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos Salute) - "In soli 5 giorni", dal 18 al 23 giugno, "sono ben 6.487 in più gli operatori sanitari contagiati" da Covid "all'interno degli ospedali italiani: siamo infatti passati, in questo arco di tempo, da 9.484 a 15.971 nuovi infettati", con un aumento di oltre il 68%. "Non è difficile immaginare che ben oltre la metà siano infermieri". A fare i conti in base agli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità è il sindacato infermieri Nursing-Up che avverte: dal 18 al 23 giugno "siamo passati da una media di 316 operatori sanitari al giorno a una media di 532 professionisti che si infettano. Qualcosa di significativo, è fuori dubbio, sta accadendo", sostiene il presidente della sigla, Antonio De Palma. "I contagi negli ospedali, che tornano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos Salute) - "In soli 5", dal 18 al 23 giugno, "sono ben 6.487 in più gli operatoricontagiati" da"all'interno degli ospedali italiani: siamo infatti passati, in questo arco di tempo, da 9.484 a 15.971 nuovi", con undi oltre il 68%. "Non è difficile immaginare che ben oltre la metà siano infermieri". A fare i conti in base agli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità è il sindacato infermieri-Up che avverte: dal 18 al 23 giugno "siamo passati da una media di 316 operatorial giorno a una media di 532 professionisti che si infettano. Qualcosa di significativo, è fuori dubbio, sta accadendo", sostiene il presidente della sigla, Antonio De Palma. "I contagi negli ospedali, che tornano ...

