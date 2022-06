Covid | news Bollettino | 55 829 nuovi casi | 51 morti Tasso sale ancora | è al 23 | 4% LIVE

(Di venerdì 24 giugno 2022) I dati del 24 giugno: aumentano anche ricoveri (+141) e terapie intensive (+9). L'Iss: dopo due mesi e mezzo l'indice trasmissibilità Rt ria 1,07 sopra la soglia epidemica, che indica una maggiore diffusione dell'epidemia. Rezza: virus circola a elevata velocità, utilizzare mascherine e proteggere i più fragili con la dose booster. Nessuna regione è a rischio basso, per 12 è moderato, per 9 è alto, due sono ad alta probabilità di progressione. Scritte contro i vaccini fuori dell'istituto Spallanzani a Roma

Pubblicità

LaStampa : Covid, attacco no-vax allo Spallanzani: scritte fuori dall’ospedale - WRicciardi : detta a marzo sulla base di dati oggettivi, tutto il resto e’ fuffa: picco di contagi a luglio e insidie nascoste - - repubblica : Catania, giudice teme il Covid e fa pipì dentro bottiglie che conserva in un armadio - susannalegrenzi : @CausalLocus @Apprezzolagente @giusepp13624812 @madforfree @istsupsan Guardi, giusto due giorni fa l’istituto super… - sofia_postai : RT @WRicciardi: detta a marzo sulla base di dati oggettivi, tutto il resto e’ fuffa: picco di contagi a luglio e insidie nascoste - https:/… -

I dati sui nuovi contagi daparlano chiaro: nel corso dell'ultima settimana l'aumento è stato decisamente importante, portando l'indice Rt sopra 1. Non solo: cresce il numero delle province con una incidenza superiore a ...resterà per secoli"/ Ilaria Capua: "Inverno 2022 Mi aspetto nuova variante"Milano, 24 giu. (Adnkronos) – Sono oltre 220mila gli assistiti dal Banco alimentare della Lombardia nel 2021, circa il 10% in più rispetto al 2019, aumento dovuto alla crisi Covid-19 che ha accentuato ...Due anni di stop forzato non hanno fatto altro che far crescere l’attesa per una delle manifestazioni più importanti ed amate da turisti e visitatori: a Sperlonga torna “Sapori di Mare”, evento che da ...