Covid, le news. Impennata di casi, +60% in 7 giorni. Ema dà ok a vaccino Valneva (Di venerdì 24 giugno 2022) Processati 248.042 tamponi, stabili le terapie intensive, crescono i ricoverati con sintomi (+117). Aumenta la diffusione della sottovariante Omicron BA.5, la più contagiosa. Intanto l'Ema da' il via libera al vaccino Valneva, nella vaccinazione primaria di persone dai 18 ai 50 anni di età. Valneva contiene particelle intere inattivate del ceppo originale di Sars-CoV-2 che non possono causare malattie Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 giugno 2022) Processati 248.042 tamponi, stabili le terapie intensive, crescono i ricoverati con sintomi (+117). Aumenta la diffusione della sottovariante Omicron BA.5, la più contagiosa. Intanto l'Ema da' il via libera al, nella vaccinazione primaria di persone dai 18 ai 50 anni di età.contiene particelle intere inattivate del ceppo originale di Sars-CoV-2 che non possono causare malattie

Pubblicità

repubblica : Catania, giudice teme il Covid e fa pipì dentro bottiglie che conserva in un armadio - Europarl_IT : ???? Certificato COVID digitale ????: Il PE approva la proroga di un anno ??Le regole attuali scadono il 30/06/2023… - repubblica : Covid, il bollettino: 56.166 casi e 75 morti. Il tasso di positivita' sale al 22,6% - YanezSandocan : QUESTO NON È UN REPORT È UN CRIMINE TREMENDO PER COPRIRE MALAMENTE UN CRIMINE BEN PIÙ TREMENDO. SONO NUMERI GIÀ AGG… - ele9061 : RT @mar40248589: LA STRAGE DA VACCINI COVID CONTINUA… 45.316 MORTI E 4.416.778 DANNEGIATI NEL DATABASE EUROPEO DELLE REAZIONI AVVERSE http… -