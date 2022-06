Covid, infetto più del 40% dei tamponi: 1.323 positivi nelle Marche. Salgono ricoveri e incidenza/ Il trend (Di venerdì 24 giugno 2022) ANCONA - Le Marche non si sottraggono al trend mondiale, purtroppo al rialzo, della pandemia Covid . In crescita, spinti dalla variante Omicron 5 , tutti i prinicipali indicatori: positivi giornalieri,... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 giugno 2022) ANCONA - Lenon si sottraggono almondiale, purtroppo al rialzo, della pandemia. In crescita, spinti dalla variante Omicron 5 , tutti i prinicipali indicatori:giornalieri,...

