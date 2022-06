Covid: in Lombardia 8.302 nuovi positivi, aumentano i ricoveri (+13) (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 36.117 tamponi effettuati, sono 8.302 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (22,9%). E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso da Regione Lombardia. I 36.117 tamponi di oggi portano il totale a 38.417.169 unità. Tra i pazienti positivi, sono 17 i ricoverati in terapia intensiva (-1) e 702 i ricoverati non in terapia intensiva (+13). Otto i decessi, che portano il totale a 40.761. Tra le province, a Milano i casi registrati sono 2.998 di cui 1.258 a Milano città; a Bergamo sono 574, a Brescia 962, a Como 437. A Cremona 258 casi, a Lecco 269, a Lodi 161; 327 i casi registrati a Mantova, 829 a Monza e Brianza, 446 a Pavia, 85 a Sondrio e 671 a Varese. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - In, a fronte di 36.117 tamponi effettuati, sono 8.302 iregistrati nelle ultime 24 ore (22,9%). E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso da Regione. I 36.117 tamponi di oggi portano il totale a 38.417.169 unità. Tra i pazienti, sono 17 i ricoverati in terapia intensiva (-1) e 702 i ricoverati non in terapia intensiva (+13). Otto i decessi, che portano il totale a 40.761. Tra le province, a Milano i casi registrati sono 2.998 di cui 1.258 a Milano città; a Bergamo sono 574, a Brescia 962, a Como 437. A Cremona 258 casi, a Lecco 269, a Lodi 161; 327 i casi registrati a Mantova, 829 a Monza e Brianza, 446 a Pavia, 85 a Sondrio e 671 a Varese.

Pubblicità

reportrai3 : Le assunzioni fatte durante la pandemia non sono riuscite a compensare i tagli degli ultimi 10 anni alla sanità. I… - lecco_notizie : Covid. Sono 8.302 i nuovi positivi in Lombardia (22,9%), +269 a Lecco - infoitinterno : Bollettino Covid Lombardia e Italia, contagi e decessi di oggi 24 giugno - LauraFarachi : @top57cl @salvini_giacomo I grillini in Lombardia non hanno mai attecchito, nemmeno nel momento del loro maggior sp… - LNotizie : Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 36.117 tamponi effettuati, sono 8.302 i nuovi p… -