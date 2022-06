Covid, De Luca: “Un anno fa nello stesso giorno avevamo 112 positivi, oggi 5407” (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa un raffronto tra i dati oggi relativi ai contagi Covid e un anno fa in Campania. “Un anno fa nello stesso giorno avevamo 112 positivi quest’anno 5407 positivi – dice in diretta Fb – 252 erano i ricoveri ordinari lo scorso anno, oggi 342. In intensiva lo stesso numero, 20 scorso anno e 21 oggi. In Italia un anno fa avevamo 927 positivi, oggi 56mila positivi. Cosa vuol dire questo? C’è una presenza ed una diffusione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il governatore della Campania, Vincenzo De, fa un raffronto tra i datirelativi ai contagie unfa in Campania. “Unfa112quest’– dice in diretta Fb – 252 erano i ricoveri ordinari lo scorso342. In intensiva lonumero, 20 scorsoe 21. In Italia unfa92756mila. Cosa vuol dire questo? C’è una presenza ed una diffusione ...

