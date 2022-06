Covid, De Luca annuncia: “A settembre nuovo vaccino resistente alle varianti” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Un anno fa nello stesso giorno avevamo 112 positivi quest’anno 5407 positivi, 252 erano i ricoveri ordinari lo scorso anno, oggi 342”. Cosi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, confrontando i dati di oggi relativi ai contagi Covid con quelli di un anno fa in Campania. Covid, De Luca: “Contagi in aumento. A settembre nuovo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) “Un anno fa nello stesso giorno avevamo 112 positivi quest’anno 5407 positivi, 252 erano i ricoveri ordinari lo scorso anno, oggi 342”. Cosi il governatore della Campania, Vincenzo De, confrontando i dati di oggi relativi ai contagicon quelli di un anno fa in Campania., De: “Contagi in aumento. AL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

