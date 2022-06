Covid: 574 nuovi casi a Bergamo, in Lombardia il tasso di positività sfiora il 23% (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 574 i positivi al Covid-19 segnalati in provincia di Bergamo nel bollettino di venerdì 24 giugno, 8.302 in Lombardia a fronte di 36.117 tamponi effettuati (il 22,9%). Negli ospedali regionali diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), ma aumentano quelli nei reparti (+13). Sono invece 8 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 36.117, totale complessivo: 38.417.169 – i nuovi casi positivi: 8.302 – in terapia intensiva: 17 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 702 (+13) – i decessi, totale complessivo: 40.761 (+8) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.998 di cui 1.258 a Milano città; Bergamo: 574; Brescia: 962; Como: 437; Cremona: 258; Lecco: 269; Lodi: 161; Mantova: 327; Monza e Brianza: 829; Pavia: 446; Sondrio: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 574 i positivi al-19 segnalati in provincia dinel bollettino di venerdì 24 giugno, 8.302 ina fronte di 36.117 tamponi effettuati (il 22,9%). Negli ospedali regionali diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), ma aumentano quelli nei reparti (+13). Sono invece 8 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 36.117, totale complessivo: 38.417.169 – ipositivi: 8.302 – in terapia intensiva: 17 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 702 (+13) – i decessi, totale complessivo: 40.761 (+8) Iper provincia: Milano: 2.998 di cui 1.258 a Milano città;: 574; Brescia: 962; Como: 437; Cremona: 258; Lecco: 269; Lodi: 161; Mantova: 327; Monza e Brianza: 829; Pavia: 446; Sondrio: ...

