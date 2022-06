Corte Suprema Usa, decisione choc sull’aborto: gli Stati potranno vietarlo. Biden: “Giorno triste per l’America, i tre giudici scelti da Trump hanno rovesciato la legge”. Le ex first lady Michelle e Hillary: “Abbiamo il cuore spezzato, un passo indietro” (Di venerdì 24 giugno 2022) Trump: «Dio ha preso la decisione». Missouri e Texas tra i primi Stati a vietare l’interruzione di gravidanza: la sentenza riguarda 36 milioni di donne. Proteste a Washington, Obama: «Attacco alla libertà» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 giugno 2022): «Dio ha preso la». Missouri e Texas tra i primia vietare l’interruzione di gravidanza: la sentenza riguarda 36 milioni di donne. Proteste a Washington, Obama: «Attacco alla libertà»

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - IlContiAndrea : Bentornati nel Medioevo americano. La Corte Suprema ha eliminato il diritto costituzionale all'#aborto dopo quasi… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - Corry08101961 : RT @fattoquotidiano: #RoeVsWade la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella il diritto all' #aborto. Le donne in piazza mentre la presidenz… - ItaliaViva : RT @raffaellapaita: Un salto indietro nel tempo e nei diritti. La decisione incredibile della Corte Suprema #Usa rovescia un diritto fondam… -