Corte Suprema Usa, decisione choc sull’aborto: gli Stati potranno vietarlo. A votare lo stop i giudici nominati da Trump. Obama: “Negata una libertà essenziale” (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 13 gli Stati orientati al divieto dell’interruzione di gravidanza: riguarda 36 milioni di donne Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 13 gliorientati al divieto dell’interruzione di gravidanza: riguarda 36 milioni di donne

lucasofri : Scellerati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - ilpost : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - elio_vito : La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei… - RiderchOrville : RT @SimonaMalpezzi: La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di oggi ci riporta direttamente al secolo scorso. Un giorno triste p… - Laver_ONE : RT @DarkLadyMouse: Donne, non dite che il femminismo non serve più perché date per scontati diritti faticosamente conquistati. La Corte sup… -