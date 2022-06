Corte Suprema Usa | decisione choc sull’aborto | gli Stati potranno vietarlo A votare lo stop i giudici nominati da Trump | “Dio ha preso la decisione” Atteso discorso di Biden

Pubblicità

elio_vito : La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei… - lucasofri : Scellerati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - ilpost : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - rita98129439 : RT @meriadocco: Per la Corte Suprema USA, la vita va tutelata dal concepimento fino a quando non incorre nella libertà di un pazzoide supr… - GilardiNad : RT @elio_vito: La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei giudici n… -

Lastatunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessaaveva legalizzato l'aborto negli Usa. "La Costituzione non conferisce il diritto all'aborto", si ...Laannulla la sentenza che da 50 anni garantisce il diritto all'aborto. Un gruppi di manifestanti si sono radunati davanti allaa Washington, in attesa della decisione. Che è ...La Corte Suprema ha deciso così di cancellare un diritto che spettava alle donne, dichiarando: “L’aborto presenta una profonda questione morale. E la Costituzione non conferisce il diritto all’aborto” ...Roma, 24 giugno 2022 - Sono già due gli Stati ad aver annunciato il divieto di aborto dopo che la Corte suprema Usa ha cancellato la storica sentenza 'Roe contro Wade', che per quasi mezzo secolo avev ...