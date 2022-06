Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di venerdì 24 giugno 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 giugno 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Pubblicità

vipp_mod : @stefanofontana fate tenerezza, non vi rendete neanche conto di quanto fate pena. Ti allego il numero di tuoi coet… - leone52641 : RT @Laura69749489: Coronavirus: il 'falso' dato Istat sulla mortalità in Italia - peppe76199232 : RT @Laura69749489: Coronavirus: il 'falso' dato Istat sulla mortalità in Italia - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Sono 56.166 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 248.042 tamponi eseguiti. Il tasso di positiv… - whilssonn : @RobertoBurioni @GbrlFerraresi Non ho fretta...ma nemmeno finirei sotto le mani di un fenomeno da tv che poi sé gua… -