Consiglio europeo, la conferenza stampa di Draghi: «La dipendenza dal gas russo scesa al 25% ma difficoltà immense per la Ue» – Il video

«L'Ue sta diventando quell'istituzione a cui tutti i Paesi Ue guardano come una istituzione capace di dar loro stabilità e sicurezza». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo dove, ha ricordato, «si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti». Per quanto riguarda l'Italia «per gli stoccaggi sta andando molto bene – ha precisato il premier – e la dipendenza dal gas russo, che era il 40% l'anno scorso, oggi sta al 25%». Secondo Draghi un chiaro segnale che «le misure che abbiamo messo in campo iniziano a dare risultati». «Si è deciso che il processo di allargamento, così esigente e burocratico, resterà esigente – ha continuato – ma sarà molto meno burocratico, l'Ue assumerà una ...

