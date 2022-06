Condizionatori guasti da oltre un mese in Tribunale, giudice si sente male: chiesto intervento d’urgenza (Di venerdì 24 giugno 2022) Bergamo. A convincere il presidente del Tribunale di Bergamo Cesare de Sapia a prendere con decisione in mano la situazione è stato il malore accusato martedì dalla giudice Donatella Nava, svenuta nella sua aula probabilmente per un colpo di calore. Già perchè dal 15 maggio scorso le stanze del Palazzo di Giustizia di via Borfuro sono prive dell’impianto di climatizzazione, spento per un difetto di funzionamento che per essere risolto necessita della sostituzione di componenti fondamentali non facilmente reperibili sul mercato. Condizioni limite, in considerazione di temperature molto più elevate rispetto alle medie del periodo che hanno più volte portato il personale di magistratura e amministrativo ad evidenziare la situazione di malessere lavorativo sofferto, con lamentele ricorrenti. Così, non avendo avuto alcun riscontro dai ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Bergamo. A convincere il presidente deldi Bergamo Cesare de Sapia a prendere con decisione in mano la situazione è stato il malore accusato martedì dallaDonatella Nava, svenuta nella sua aula probabilmente per un colpo di calore. Già perchè dal 15 maggio scorso le stanze del Palazzo di Giustizia di via Borfuro sono prive dell’impianto di climatizzazione, spento per un difetto di funzionamento che per essere risolto necessita della sostituzione di componenti fondamentali non facilmente reperibili sul mercato. Condizioni limite, in considerazione di temperature molto più elevate rispetto alle medie del periodo che hanno più volte portato il personale di magistratura e amministrativo ad evidenziare la situazione dissere lavorativo sofferto, con lamentele ricorrenti. Così, non avendo avuto alcun riscontro dai ...

Pubblicità

occhio_notizie : 'In generale i guasti si possono verificare in qualsiasi area della città, anche in base all’andamento dei consumi… - ChiaraPottini : Agli amici che continuano a inviarmi foto di gambotte al sole e fresche acque, mentre io brucio nella #Torino roven… - EmanueleBGN : I milanesi disobbediscono a #Draghi e accendono i condizionatori per dare manforte alla Russia. La vittoria è sempr… -