Concorso straordinario bis: la provincia della supplenza 2022/23 e poi del ruolo potrà essere diversa da quella scelta per le GPS (Di venerdì 24 giugno 2022) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: si entra nel vivo della procedura. Il Ministero ha disposto le aggregazioni territoriali, per cui gli Uffici Scolastici possono comporre le commissioni e avviare l'estrazione della lettera, operazione propedeutica per stilare il calendario e far partire le convocazioni, che dovranno essere recapitate almeno venti giorni prima rispetto alla prova individuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 giugno 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: si entra nel vivoprocedura. Il Ministero ha disposto le aggregazioni territoriali, per cui gli Uffici Scolastici possono comporre le commissioni e avviare l'estrazionelettera, operazione propedeutica per stilare il calendario e far partire le convocazioni, che dovrannorecapitate almeno venti giorni prima rispetto alla prova individuale. L'articolo .

