Concorso Regione Liguria, 5 istruttori amministrativi: come partecipare (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, è stato pubblicato l'estratto del bando del Concorso Regione Liguria, una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per il settore politiche del lavoro e centri per l'impiego, sede provinciale di Imperia. Concorsi istruttori amministrativi, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per partecipare al Concorso, come iscriversi e le prove d'esame previste dal bando. Di seguito il Manuale per la preparazione delle prove. Concorso Regione Liguria, requisiti Per avere accesso alla procedura ...

