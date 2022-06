Concorsi Ministero Salute, 26 funzionari di amministrazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuovi Concorsi Ministero Salute pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022. Le selezioni pubbliche, per esami, sono finalizzate alla copertura di 26 posti di funzionario di amministrazione, terza area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato, distribuiti come segue per codice concorsuale: 11 unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della Salute (codice concorso 814), 15 unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuovipubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022. Le selezioni pubbliche, per esami, sono finalizzate alla copertura di 26 posti dio di, terza area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato, distribuiti come segue per codice concorsuale: 11 unità di personale non dirigenziale con il profilo dio giuridico di(esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti deldella(codice concorso 814), 15 unità di personale non dirigenziale con il profilo dio economico-finanziario di(esperto in ...

