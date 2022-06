Con le password dei prof truccavano il registro elettronico: studenti a processo (Di venerdì 24 giugno 2022) Si erano impossessati delle password dei professori e avevano cancellato uscite anticipate, entrate in ritardo e assenze ingiustificate. Avevano anche ritoccato alcuni voti nell’anno scolastico 2015-2016. Trentaquattro ragazzi, che... Leggi su today (Di venerdì 24 giugno 2022) Si erano impossessati delledeiessori e avevano cancellato uscite anticipate, entrate in ritardo e assenze ingiustificate. Avevano anche ritoccato alcuni voti nell’anno scolastico 2015-2016. Trentaquattro ragazzi, che...

Pubblicità

vodkahjs : Breve storia triste, mi hanno disattivato l'account, hanno cambiato password, perché con la mia non mi fa più entra… - AmazonHelp : @AntonioTrocco10 Cliccando sul link che ti ha indicato la mia collega e selezionando la voce 'La mia password non f… - Vandy76V : RT @valeriabakery: E siccome mi è stato detto che faccio ridere twitter con la password dell amore( il mio era un modo scherzoso per da… - Candeggina_ : @OfficialGattara È una bio meravigliosa ?? Io direi di sostituire tutte le password con Mercenaria€€€! - BillyDeMountain : @_Sazed @falconelucifero @_quarantadue_ Tipo 'non vi preoccupate, a contratto perfezionato vi mandiamo un foglio Ex… -