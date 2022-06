Coltivazione Cannabis in casa, la proposta alla Camera. Magi: “Momento storico”. Cappato: “Abbiano almeno il coraggio di fare questo” (Di venerdì 24 giugno 2022) Workshop, dibattiti e spettacoli per parlare di Cannabis a pochi giorni dall’arrivo in Aula alla Camera, previsto per il prossimo 29 giugno, della proposta di legge Magi-Licatini che prevede la legalizzazione della Coltivazione domestica. “Un Giorno Legale” è il primo raduno nazionale e il più grande evento pubblico dedicato a questo tema, organizzato da Meglio Legale, dall’Associazione Luca Coscioni e dal Forum Droghe. “Può essere una settimana storica per l’approdo in Aula della proposta di legge sulla depenalizzazione della Cannabis che ho depositato ormai una vita fa – ha dichiarato Riccardo Magi, presidente di Più Europa e primo firmatario della proposta di legge – questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Workshop, dibattiti e spettacoli per parlare dia pochi giorni dall’arrivo in Aula, previsto per il prossimo 29 giugno, delladi legge-Licatini che prevede la legalizzazione delladomestica. “Un Giorno Legale” è il primo raduno nazionale e il più grande evento pubblico dedicato atema, organizzato da Meglio Legale, dall’Associazione Luca Coscioni e dal Forum Droghe. “Può essere una settimana storica per l’approdo in Aula delladi legge sulla depenalizzazione dellache ho depositato ormai una vita fa – ha dichiarato Riccardo, presidente di Più Europa e primo firmatario delladi legge –...

