Pubblicità

fisco24_info : Colombia: transizione presidenza, primo incontro Duque-Petro: Capo di stato uscente assicura passaggio trasparente… - ultimora_pol : #Colombia Presidente Iván #Duque: 'Ho chiamato Gustavo #Petro per congratularmi con lui come presidente eletto dei… -

Tuttavia, una volta conosciuto il risultato del ballottaggio il 19 giugno, ha telefonato a Petro per congratularsi con lui e fargli sapere che tutto era pronto per il processo di. . 24 ...La barra è dritta sullaenergetica e sulla strategia di decarbonizzazione. Ma l'emergenza chiama. E allora 'Enel ... Indonesia e'. Si prevede un inverno difficile, si prospetta ...Tuttavia, una volta conosciuto il risultato del ballottaggio il 19 giugno, ha telefonato a Petro per congratularsi con lui e fargli sapere che tutto era pronto per il processo di transizione. (ANSA).Il presidente eletto della Colombia, Gustavo Petro, come primo passo del suo governo, vuole riaprire il confine con il venezuela ...