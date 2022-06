City scatenato | dopo Haaland | preso anche il centrocampista chiesto da Guardiola!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 giugno 2022)in Inghilterra, in Premier League, è tempo di calciomercato. Le prime mosse, i primi colpi, e che colpi. Mster, spondachiama, Liverpool risponde. Infatti se a Guardiola, nel suo ultimo anno in blue, gli è stato subito regalato Erling, dal Merseyside rispondono consegnando a Klopp l’enfant prodige del Benfica Nunez. Ma entrambre non sembrano volersi fermare qui. A far ripartire la sfida è stato sempre il. Proprio pochi minuti fa Fabrizio Romano, via Twitter, ha riportato il prossimo acquisto dei Citizens. Il giornalista infatti ha registrato una trattativa avviata tra Leeds United e Msterper Kalvin Phillips. Affare da 42 milioni di sterline, per un totale di 50 con relativi bonus e spese.