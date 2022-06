Ciclismo | sfortuna Lorenzo Fortunato | due fratture e niente campionati italiani - Sport - Altri Sport

Pubblicità

Lorenzo Fortunato Roma, 24 giugno 2022 - Non esattamente fortunato, come da cognome, lo scalatore della Eolo Kometa Lorenzo Fortunato . 2022 stregato dopo la grande vittoria sullo Zoncolan nel Giro d'...Un'annata davvero da dimenticare. Lorenzo Fortunato non riesce a trovare le sensazioni giuste in questo 2022, anche a causa di tantissimache lo sta colpendo. Caduto nella prima tappa del Giro d'Italia, l'atleta della Eolo - Kometa non ha convinto nella Corsa Rosa e ha provato a riscattarsi ... Ciclismo, sfortuna Lorenzo Fortunato: due fratture e niente campionati italiani Roma, 24 giugno 2022 - Non esattamente fortunato, come da cognome, lo scalatore della Eolo Kometa Lorenzo Fortunato. 2022 stregato dopo la grande vittoria sullo Zoncolan nel Giro d'Italia 2021 e anche ...Un'annata davvero da dimenticare. Lorenzo Fortunato non riesce a trovare le sensazioni giuste in questo 2022, anche a causa di tantissima sfortuna che lo sta colpendo. Caduto nella prima tappa del Gir ...