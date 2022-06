Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2022: il Tricolore si assegna in Emilia su un percorso da velociste (Di venerdì 24 giugno 2022) Domenica 26 giugno si correrà la prova riservata alle donne Elite ed Under23 dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada 2022. Nello stesso giorno in cui gli uomini correranno in Puglia, la Maglia Tricolore al femminile verrà assegnata a chi taglierà per prima il traguardo di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Il percorso prenderà il via da Medolla, da cui partiranno i 147,6 km che incoroneranno la nuova vincitrice. Un tracciato che dovrebbe inevitabilmente favorire le ruote più veloci del gruppo, considerando che sarà quasi interamente pianeggiante. Gli unici tratti in cui si registra una pendenza, per giunta sempre piuttosto lieve, saranno posti a moltissimi km dal traguardo e difficilmente potranno essere punti dove attaccare. Un ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Domenica 26 giugno si correrà la prova riservata alle donne Elite ed Under23 deidisu strada. Nello stesso giorno in cui gli uomini correranno in Puglia, la Magliaalverràta a chi taglierà per prima il traguardo di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Ilprenderà il via da Medolla, da cui partiranno i 147,6 km che incoroneranno la nuova vincitrice. Un tracciato che dovrebbe inevitabilmente favorire le ruote più veloci del gruppo, considerando che sarà quasi interamente pianeggiante. Gli unici tratti in cui si registra una pendenza, per giunta sempre piuttosto lieve, saranno posti a moltissimi km dal traguardo e difficilmente potranno essere punti dove attaccare. Un ...

