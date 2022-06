Ciclismo, domenica in Puglia andrà in scena il Campionato italiano di ciclismo su strada dei professionisti (Di venerdì 24 giugno 2022) Grande ciclismo in Puglia domenica prossima, quando nel tacco dello stivale andrà in scena il Campionato italiano di ciclismo su strada dei professionisti nella terra dei Trulli e delle Gravine. Nella giornata di oggi è stato presentato Bari nel corso della conferenza stampa in Fiera del Levante, nel Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia. Si tratterà di una gara ciclistica di 237 chilometri che attraverserà i comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello, Mottola, Noci e Alberobello e verrà trasmessa in tv su RaiSport dalle 14.50 alle 15,50, orario dopo il quale sarà su Rai Due fino al suo termine. Tanti gli atleti azzurri di spessore che ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Grandeinprossima, quando nel tacco dello stivaleinildisudeinella terra dei Trulli e delle Gravine. Nella giornata di oggi è stato presentato Bari nel corso della conferenza stampa in Fiera del Levante, nel Dipartimento Turismo e Cultura della Regione. Si tratterà di una gara ciclistica di 237 chilometri che attraverserà i comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello, Mottola, Noci e Alberobello e verrà trasmessa in tv su RaiSport dalle 14.50 alle 15,50, orario dopo il quale sarà su Rai Due fino al suo termine. Tanti gli atleti azzurri di spessore che ...

