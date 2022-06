Ciak | si spia Da Palamara al Kazakistan | il ruolo di un’azienda italiana

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 giugno 2022) Uno spyware italiano sugli iPhone e i cellulari Android. L’allarme arriva da Google nel suo ultimo report sulle minacce online. Nel mirino c’è Rcs Labs, società con sede a Milano, tra i leader italiani nella vendita di strumenti per le intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche. In un post sul blog di Google in collaborazione con Project Zero, gli analisti di Mountain View sostengono che l’aziendaabbia collaborato con alcuni provider di servizi internet per diffondere uno spyware con cui dare accesso ai cellulari di vittime in Italia e in. “Sebbene l’uso delle tecnologie di sorveglianza possa essere legale ai sensi delle leggi nazionali o internazionali, spesso vengono utilizzate dai governi per scopi antitetici ai valori democratici: prendere di mira dissidenti, giornalisti, operatori dei diritti umani e politici dei ...