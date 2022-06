Chiara Ferragni: il web l’accusa nuovamente, come mai? (Di venerdì 24 giugno 2022) La nota influencer non trova pace, Chiara Ferragni è finita nuovamente nel mirino degli haters. Ecco cos’è successo. L’imprenditrice digitale – prossima a debuttare come conduttrice durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo – rappresenta forse una delle figure maggiormente criticate dagli utenti web. I post da lei pubblicati si trasformano sempre in un vero campo di battaglia, una guerra social tra chi difende l’influencer e chi invece si lascia andare ad insulti e accuse particolarmente pesanti. Chiara Ferragni (Calcio Today)Qualsiasi azione, evento o traguardo professionale possa raggiungere, Chiara Ferragni risulta sempre particolarmente attaccata, soprattutto in relazione ad una questione di merito. Secondo molti, la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 giugno 2022) La nota influencer non trova pace,è finitanel mirino degli haters. Ecco cos’è successo. L’imprenditrice digitale – prossima a debuttareconduttrice durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo – rappresenta forse una delle figure maggiormente criticate dagli utenti web. I post da lei pubblicati si trasformano sempre in un vero campo di battaglia, una guerra social tra chi difende l’influencer e chi invece si lascia andare ad insulti e accuse particolarmente pesanti.(Calcio Today)Qualsiasi azione, evento o traguardo professionale possa raggiungere,risulta sempre particolarmente attaccata, soprattutto in relazione ad una questione di merito. Secondo molti, la ...

