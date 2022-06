Cherie, esce la nuova canzone di Raf: disponibile il video (Di venerdì 24 giugno 2022) disponibile il videoclip dell’ultima canzone di Raf: ecco la nuova Cherie È online il videoclip di Cherie, la nuova canzone di RAF, da oggi anche in radio. Visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=RvWoTSqsaq0 , il brano è un ritorno a sorpresa dell’artista sulla scena musicale, dopo sette anni dall’ultimo album di inediti. Cherie (distribuzione Ada Music – Warner) si preannuncia come la hit dell’estate 2022 e ci accompagnerà con leggerezza durante questa calda stagione con il suo ritmo disco-funky. RAF presenterà la nuova canzone dal vivo, per la prima volta, domani 25 giugno a Roma, nell’ambito del Tim Summer Hits, dal palco di Piazza del Popolo. ….in questi anni complicati, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022)ilclip dell’ultimadi Raf: ecco laÈ online ilclip di, ladi RAF, da oggi anche in radio. Visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=RvWoTSqsaq0 , il brano è un ritorno a sorpresa dell’artista sulla scena musicale, dopo sette anni dall’ultimo album di inediti.(distribuzione Ada Music – Warner) si preannuncia come la hit dell’estate 2022 e ci accompagnerà con leggerezza durante questa calda stagione con il suo ritmo disco-funky. RAF presenterà ladal vivo, per la prima volta, domani 25 giugno a Roma, nell’ambito del Tim Summer Hits, dal palco di Piazza del Popolo. ….in questi anni complicati, ...

