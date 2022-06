“Che dispiacere”. Lutto nella musica italiana, addio a un altro pezzo di storia (Di venerdì 24 giugno 2022) La sua musica è stata davvero fondamentale e segnante nel settore perché ha inaugurato il principio di un nuovo e ormai famosissimo capitolo e ramo nella storia musicale, italiana ed internazionale. Proprio per questo il lavoro che ha realizzato negli anni resterà indimenticabile. Massimo Morante, il fondatore dei Goblin, ora è venuto a mancare. Nell’acclamato gruppo musicale lui suonava la chitarra e, non solo, perché ha avuto pure il merito di esserne stato il fondatore indiscusso. Era il lontano 1973 quando, al fianco del fedele compare di musica e di avventure, Claudio Simonetti, che ha dato vita alla band. A dare l’annuncio dell’improvvisa morte di Massimo Morante proprio i Goblin. È morto Massimo Morante dei Goblin Nel lungo e sostanzioso repertorio ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 giugno 2022) La suaè stata davvero fondamentale e segnante nel settore perché ha inaugurato il principio di un nuovo e ormai famosissimo capitolo e ramole,ed internazionale. Proprio per questo il lavoro che ha realizzato negli anni resterà indimenticabile. Massimo Morante, il fondatore dei Goblin, ora è venuto a mancare. Nell’acclamato gruppole lui suonava la chitarra e, non solo, perché ha avuto pure il merito di esserne stato il fondatore indiscusso. Era il lontano 1973 quando, al fianco del fedele compare die di avventure, Claudio Simonetti, che ha dato vita alla band. A dare l’annuncio dell’improvvisa morte di Massimo Morante proprio i Goblin. È morto Massimo Morante dei Goblin Nel lungo e sostanzioso repertorio ...

