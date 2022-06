Che Dio ci Aiuti, Francesca Chillemi: “sarò la nuova suor Angela…” (Di venerdì 24 giugno 2022) La settima edizione vedrà Francesca Chillemi sostituire Elena Sofia Ricci: “sarò la nuova suor Angela”. Lo rivela al Corriere della Sera Francesca Chillemi spiega al Corriere della Sera quale sarà l’evoluzione del suo personaggio nella fiction di RaiUno Che Dio ci Aiuti, giunto alla settima edizione. “suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di suor Angela, farà i conti con sé stessa” spiega l’attrice che nella serie veste i panni di Azzurra. Per interpretare il suo personaggio Francesca Chillemi ha visitato anche qualche convento e parlato con le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022) La settima edizione vedràsostituire Elena Sofia Ricci: “laAngela”. Lo rivela al Corriere della Seraspiega al Corriere della Sera quale sarà l’evoluzione del suo personaggio nella fiction di RaiUno Che Dio ci, giunto alla settima edizione. “Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito diAngela, farà i conti con sé stessa” spiega l’attrice che nella serie veste i panni di Azzurra. Per interpretare il suo personaggioha visitato anche qualche convento e parlato con le ...

Pubblicità

Pontifex_it : Quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro un regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in s… - Pontifex_it : Abbiamo bisogno, anche come Chiesa, di sognare, abbiamo bisogno dell’entusiasmo, abbiamo bisogno dell’ardore dei gi… - BarbascuraX : Gigi D’Alessio sceglie come nome di uno spettacolo « Uno come te ». Inizia dicendo « sono venute un sacco di person… - vsysbrave : Il vicino di fronte sta potando il prato a torso nudo e ha gli addominali scolpiti e braccia muscolose, questo è un dono che dio mi fa - snapoutmickey : Ho l’impressione che a quest’esame la prenderò in culo for some reason io voglio solo che finisca dio miooooooo -