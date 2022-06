Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi ufficializza il suo ruolo di nuova protagonista della serie (Di venerdì 24 giugno 2022) Si comincia a lavorare alla settima stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction di Rai Uno, che per le prime sei stagioni ha visto protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell’amata Suor Angela. Nelle ultime settimane, Elena Sofia aveva raccontato di sentire il bisogno di mettersi alla prova con altri personaggi e per questo non ha mai nascosto la sua volontà di abbandonare la serie. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair aveva svelato che nella settima stagione della fiction comparirà solo sporadicamente, in particolar modo sarà presente nei primi tre episodi e poi in altri due momenti, uno a metà stagione e uno alla fine, per potersi congedare a dovere dal pubblico. A prendere il suo posto, diventando di fatto la protagonista di Che Dio ci aiuti sarà ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) Si comincia a lavorare alla settima stagione di Che Dio ci, la fortunata fiction di Rai Uno, che per le prime sei stagioni ha vistoElena Sofia Ricci nei panni dell’amata Suor Angela. Nelle ultime settimane, Elena Sofia aveva raccontato di sentire il bisogno di mettersi alla prova con altri personaggi e per questo non ha mai nascosto la sua volontà di abbandonare la. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair aveva svelato che nella settima stagionefiction comparirà solo sporadicamente, in particolar modo sarà presente nei primi tre episodi e poi in altri due momenti, uno a metà stagione e uno alla fine, per potersi congedare a dovere dal pubblico. A prendere il suo posto, diventando di fatto ladi Che Dio cisarà ...

