Champions League Women’s | le avversarie di Juve e Roma – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Alle 13 sono andati in scena i sorteggi dellaper la stagione 2022-2023: lediAlle 13 sono andati in scena i sorteggi dellaper la stagione 2022-2023. ?? ????? ? #UWCLdraw ? ? The first draw has been officially ????. ? Which group is the toughest??Read more: https://t.co/28hjSlgqZm pic.twitter.com/cbtOv17Oag— UEFA(@UWCL) June 24, 2022 Laaffronterà il Racing Fc Union Luxembourg, mentre lagiocheranno contro il Glasgow City Fc nellaPath. L'articolo proviene da Calcio News 24.