Champions League 2022 2023 | Reykjavik al primo turno preliminare | battuta l’Inter Escaldes

(Di venerdì 24 giugno 2022) Gli islandesi delvincono la finale deldie approdano aldella coppa più prestigiosa a livello Uefa. Battuti gli andorrani dell‘Inter, basta un gol di Ingason a venti minuti dal termine che fa scoppiare di gioia il pubblico di casa. A questo punto, la squadra dell’isola scandinava affronterà, in sfide di andata e ritorno stavolta, gli svedesi del Malmo, tra le squadre più forti che potevano pescare. Ma non per questo i Vikingur non venderanno cara la pelle, a caccia di un sogno chiamato gironi diche avrebbe del clamoroso. Ci riproveranno il prossimo anno, invece, gli andorrani, che ...

Pubblicità

c_appendino : felice per questo riconoscimento: l'aeroporto di Torino è quello che ha avuto la miglior ripresa post Covid. E non… - GoalItalia : 28 maggio 2003: Juventus-Milan, finale di Champions League ?? 28 maggio 2023: Juventus-Milan, 37esima giornata di Se… - ASRomaFemminile : ?? “È stato bello vedere finalmente il nome della Roma in un sorteggio della Women’s Champions League. Dovremo viver… - MattiaMelara_ : Mi manca conte perché voglio vincere la champions league. Siete più o meno così - sportface2016 : #ChampionsLeague: #Reykjavik al primo turno preliminare, battuta l'#Inter Club d'Escaldes -

La Gazzetta dello Sport

Campionato,, Coppa Italia. Dopo l'uscita del calendario della Serie A le date delle partite della Juventus sono fissate. Ecco la guida completa per non perdere neanche un incontro della squadra ...I Red Devils hanno chiuso la Premieral sesto posto, lontanissimi dalla qualificazione in. Cr7 è un calciatore vincente e non può essere soddisfatto del rendimento della ... Champions League 2022/23, City in testa, tra le italiane favorita la Juve I bookmakers hanno sganciato la bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo, non è da escludere il ritorno del portoghese in Italia. Il calciatore ex Juventus è reduce da una stagione altalenante, dopo un o ...Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. Il portoghese è reduce da una stagione altalenante, dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un inizio entusiasmante, l’ex Juventus no ...