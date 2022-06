Centrosinistra: Letta, 'alleanze su basi programmatiche non su nomi o sigle' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Il tema del campo largo e delle alleanze è sempre stato secondario rispetto a quello che vogliamo fare. Noi vogliamo mettere in campo le idee per il futuro dell'Italia. Le alleanze si fanno sulla base dei programmi". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando a "Radio anch'io" su Radio Raiuno la scissione di Ipf dal M5s, divisione che, secondo alcuni osservatori, demolisce il progetto in un 'campo largo' progressista, punto fermo dell'azione politica del Pd. "Il Pd è il partito più grande ed è il partito che ha la maggiore responsabilità, come un fratello maggiore, di dover mettere più parole per l'unità. L'attuale legge elettorale ci obbliga a fare delle coalizioni se non le facciamo vincono gli altri. Le preclusioni sono sulle cose da fare", ha concluso Letta. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Il tema del campo largo e delleè sempre stato secondario rispetto a quello che vogliamo fare. Noi vogliamo mettere in campo le idee per il futuro dell'Italia. Lesi fanno sulla base dei programmi". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, commentando a "Radio anch'io" su Radio Raiuno la scissione di Ipf dal M5s, divisione che, secondo alcuni osservatori, demolisce il progetto in un 'campo largo' progressista, punto fermo dell'azione politica del Pd. "Il Pd è il partito più grande ed è il partito che ha la maggiore responsabilità, come un fratello maggiore, di dover mettere più parole per l'unità. L'attuale legge elettorale ci obbliga a fare delle coalizioni se non le facciamo vincono gli altri. Le preclusioni sono sulle cose da fare", ha concluso

Pubblicità

TV7Benevento : Centrosinistra: Letta, 'alleanze su basi programmatiche non su nomi o sigle' - - AlexMariniTN : RT @fattoquotidiano: Il candidato del centrosinistra allergico ai comizi e agli sponsor: non è voluto salire sul palco né con Letta né con… - nanoscalebiomed : @christianrocca Ma se fondo un partito e dico che è di centrosinistra Letta imbarca anche me? Garantisco 4 voti familiari (forse). - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Il candidato del centrosinistra allergico ai comizi e agli sponsor: non è voluto salire sul palco né con Letta né con… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il candidato del centrosinistra allergico ai comizi e agli sponsor: non è voluto salire sul palco né con Letta né con… -