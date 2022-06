Centenari | Istat | ' Nelle Marche la donna più longeva d' Italia' Domenica Ercolani ha 111 anni 112 il 3 luglio | ecco chi sono gli altri

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Istat: crolla la fiducia delle famiglie. E l’Italia invecchia, oltre 17mila centenari - 731valetotto : RT @LaStampa: Istat: crolla la fiducia delle famiglie. E l’Italia invecchia, oltre 17mila centenari - LaStampa : Istat: crolla la fiducia delle famiglie. E l’Italia invecchia, oltre 17mila centenari - nuova_venezia : Istat: crolla la fiducia delle famiglie. E l’Italia invecchia, oltre 17mila centenari - il_piccolo : Istat: crolla la fiducia delle famiglie. E l’Italia invecchia, oltre 17mila centenari -

Sono numeri da record quelli che emergono dal report dell'in Italia, una popolazione in aumento'. Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più ...Lo sottolinea l'nei dati sul commercio estero dell'Italia con i Paesi extra europei a maggio e aggiungendo che "l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici è elevato e in aumento ...A rilevarlo è l’Istat nel Report "Centenari in Italia, una popolazione in aumento". Analizzando le probabilità di morte di questi anziani dal 2009 al 2020, si nota come il valore del 2020 ...Secondo i dati elaborati dall'Istat, dal 2009 al 2021 le persone dai 100 anni di età in su sono passate da 10 mila a 17 mila ...