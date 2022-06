Celle San Vito, il paese che conta 140 abitanti e 100 cani (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Personaggi famosi come Lupin e Rocky, oppure cantanti come Califano, Vasco, Bob Marley, ma anche nomignoli curiosi come Baffutella, Peppinella, Ciuffo e Senzanaso. Sono i nomi dei cani che vivono nelle famiglie di Celle Di San Vito, il piccolo comune nel Foggiano che conta 140 abitanti e circa 100 cani, in maggioranza di sesso femminile, con una prevalenza di meticci, epagneul breton, setter inglesi, e cani da ferma tedeschi. Gli amici a quattro zampe sono stati censiti dal Servizio veterinario di sanità animale di Troia. Nei mesi scorsi, il Comune di Celle di San Vito aveva ricevuto segnalazioni relative all'aumento del numero di cani presenti nel borgo: diversi cittadini avevano chiesto che ci fossero delle ... Leggi su agi (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Personaggi famosi come Lupin e Rocky, oppure cantanti come Califano, Vasco, Bob Marley, ma anche nomignoli curiosi come Baffutella, Peppinella, Ciuffo e Senzanaso. Sono i nomi deiche vivono nelle famiglie diDi San, il piccolo comune nel Foggiano che140e circa 100, in maggioranza di sesso femminile, con una prevalenza di meticci, epagneul breton, setter inglesi, eda ferma tedeschi. Gli amici a quattro zampe sono stati censiti dal Servizio veterinario di sanità animale di Troia. Nei mesi scorsi, il Comune didi Sanaveva ricevuto segnalazioni relative all'aumento del numero dipresenti nel borgo: diversi cittadini avevano chiesto che ci fossero delle ...

