“Ce lo chiedevano per gli ascolti”. Lory Del Santo contro l’Isola dei Famosi. Svela cose pesanti (Di venerdì 24 giugno 2022) Lory Del Santo contro la produzione dell’Isola dei Famosi. Accuse pesanti dall’ex naufraga tornata in Italia dopo la sconfitta al televoto e che in queste ore è tornata a criticare anche i suoi ex compagni di avventura e l’opinionista Vladimir Luxuria. “Se io e lei chiariremo? Piu? che chiarire, snocciolero? ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realta? dell’Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in diretta con Ilona Staller che mi attaccava inventandosi qualsiasi cosa”, le parole di Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria, opinionista di questa edizione dell’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)Della produzione deldei. Accusedall’ex naufraga tornata in Italia dopo la sconfitta al televoto e che in queste ore è tornata a criticare anche i suoi ex compagni di avventura e l’opinionista Vladimir Luxuria. “Se io e lei chiariremo? Piu? che chiarire, snocciolero? ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realta? del. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in diretta con Ilona Staller che mi attaccava inventandosi qualsiasi cosa”, le parole diDelVladimir Luxuria, opinionista di questa edizione deldei ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Avanti a testa alta, orgoglioso di aver rischiato tutto, in prima persona, per quello che mi chiedevano milioni di… - krudesky : RT @Milena47923298: @ritadallachiesa Signora, oggi fa sentire la sua voce solo perché in molti si chiedevano la ragione dell'improvvisa sco… - GfcMcIta : @LucaCaiazzo2 @EnricoLetta Qualche accertamento di più in una situazione del genere significava, per covid, qualche… - DrPrincipi : @Happy4Trigger Nel 2015 l'ha chiesto l'Ucraina, ma i nazisti russi hanno ignorato la richiesta. La richiesta russa… - OfficialGattara : @ciottololiquido Nutro diverse perplessità su questo mercato, ma le tengo per me, non è mestiere mio. Ho trovato mo… -